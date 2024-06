Witte zweetbanden populair door Depay: ‘Als Oranje het goed doet in Duitsland, loopt iedereen ermee’

De zweetband van houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. De aanvaller verscheen in het oefenduel met Canada (4-0 winst) voor het eerst met het witte accessoire op het veld, waarna het hele land het over het voorwerp had.

“Het is juist leuk als een voetballer zich onderscheidt”, geeft mode-expert Arno Kantelberg aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Voetbal is show, voetbal is entertainment. De kritiek heeft, denk ik, vooral te maken met het conservatieve karakter van veel mensen in de voetbalwereld. Koester liever, zou ik zeggen, dat een jongen als Memphis anders durft te zijn.”

Waar topsporters die in het verleden een zweetband droegen dit deden wegens functionaliteit, is dit bij Depay niet het geval, zo denkt Kantelberg. “Hij heeft geen lang haar en zweet niet overdreven veel. Memphis doet het puur om esthetische redenen. En dat mag, het hoort bij een artiest. Het straalt uit dat hij zelfvertrouwen heeft. En, bovendien: Het staat hem ook gewoon goed.”

Volgens de mode-expert zullen jonge voetballers binnenkort massaal witte zweetbanden gaan dragen. Ook verwacht hij dat het een onderdeel gaat worden van de Oranje-outfit die mensen dragen tijdens eindtoernooien. “In Memphis zit, net als bij Sócrates in het verleden, een Jezus-figuur verstopt.” Ook de Braziliaan speelde tijdens zijn carrière met een zweetband om zijn hoofd. “Hij is de moderne Messias. Het kan niet anders dan dat de hoofdband navolging gaat krijgen. Let maar op: Als Oranje het goed doet in Duitsland, loopt iedereen ermee.”

Uit navraag van de krant bij verschillende winkels blijkt dat men nu al is begonnen met het inslaan van zweetbanden. Zo geeft Feestwinkel.nl aan “tussen de twee- en driehonderd” witte zweetbanden te hebben verkocht sinds de wedstrijd tegen Canada. Intersport ziet een vergelijkbare loop op zweetbanden. “Dit weekend waren ze opeens uitverkocht”, laat de winkel weten. Ook bij Carnavalskleding.nl liep het storm: “Wat we normaal gesproken in ongeveer een maand verkopen, is nu in een dag besteld. We hadden slechts 26 stuks op voorraad.”

