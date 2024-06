Speler van TSV Havelse krijgt directe vraag: ‘Wie was vandaag de slechtste van Oranje?’

De wisselspelers van het Nederlands elftal speelden woensdagmiddag een oefenwedstrijd tegen TSV Havelse. Oranje won uiteindelijk met 6-1 van de Duitse vierdeklasser, maar desondanks was het voor Havelse een droom om tegen de ploeg van Ronald Koeman te spelen. Wout Weghorst was volgens de amateurclub ‘de pittigste tegenstander’.

Bij Oranje waren Wout Weghorst (twee keer), Micky van der Ven (twee keer), Jeremie Frimpong en Brian Brobbey verantwoordelijk voor de treffers. Yassin Jemai, een achttienjarige verdediger van Havelse, was onder de indruk van Weghorst, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf-presentator Pim Sedee.

Artikel gaat verder onder video

“De pittigste speler? Wout Weghorst. Hij zat een beetje te duwen en was agressief. Dat was wel mooi om tegen te spelen”, zegt Jemai, die vervolgens ook nog de vraag krijgt welke speler het slechts was tijdens de wedstrijd. “Geen enkele speler was slecht, ze waren allemaal goed”, glimlacht hij.

Weghorst was een dag geleden al belangrijk voor Oranje. De boomlange spits werd in de slotfase in het veld gebracht, en liet direct zijn waarde zien. De aanvaller won een kopduel in de zestien, waardoor de bal voor de voeten van Memphis Depay viel. Depay rondde de aanval uiteindelijk af en zette de 2-2 op het bord.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.