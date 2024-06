Zestienjarige zoon van voormalig topspits Feyenoord tekent meerjarig contract in De Kuip

Feyenoord heeft Luca Dahl Tomasson weten vast te leggen. De zestienjarige zoon van voormalig Feyenoord-speler Jon Dahl Tomasson, die als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, komt over van het Engelse Blackburn Rovers. Tomasson zette maandagmiddag in De Kuip zijn handtekening onder een contract tot medio 2026.

Tomasson is blij dat hij in Rotterdam zijn voetbalcarrière kan vervolgen. “Feyenoord is voor mij in veel opzichten een speciale club”, begint hij op de website van de Rotterdammers. “Als kleine jongen kwam ik regelmatig in De Kuip om naar de wedstrijden van mijn vader te kijken. Dat ik nu in zijn voetsporen kan treden maakt het voor mij extra bijzonder. Ik kan niet wachten om zelf ook in het Feyenoord-shirt te spelen en te laten zien wat ik in huis heb.”

Bij Feyenoord zal de talentvolle middenvelder aansluiten bij Feyenoord Onder 17. Voordat Tomasson aan de slag ging bij Blackburn Rovers, kwam hij uit in de jeugdopleiding van stadgenoot Excelsior.

