Ajax boos op Erik ten Hag: 'Ze waren daar niet blij mee, nee. Ik vond dat ook vervelend…’

De overgang van Jelle ten Rouwelaar naar Manchester United heeft bij Ajax niet voor lachende gezichten gezorgd, zo onthult Erik ten Hag in een exclusief interview van het Algemeen Dagblad. De oefenmeester voegde de keeperstrainer, die toen pas twee maanden in dienst was in Amsterdam, toe aan zijn technische staf. De clubleiding van Ajax was daar niet over te spreken.

Ten Hag stelde voorafgaand aan het seizoen een aantal belangrijke eisen tegenover de nieuwe beleidsbepalers van Manchester United. “Ik ben op zoek gegaan naar mensen van wie ik wéét dat ze goed zijn. Loyaliteit is daarbij ook een ding”, licht de oud-trainer van onder meer Ajax toe. Ten Hag voegde uiteindelijk Ruud van Nistelrooij, René Hake en Ten Rouwelaar toe aan zijn technische staf.

Artikel gaat verder onder video

Vooral de overgang van laatstgenoemde was opvallend. Ten Rouwelaar had vlak voor zijn toptransfer getekend bij Ajax als nieuwe keeperstrainer. Voor een bedrag van circa 100.000 euro kaapte Ten Hag de oud-cultheld van NAC Breda weg uit Amsterdam. “Ze waren daar niet blij mee, nee. Dat snap ik ook, ik vond dat ook vervelend”, begint Ten Hag.

“Maar met Jelle had ik in februari en maart al uitgebreid gesproken. Omdat veel dingen toen nog onzeker waren, ook over mijn eigen positie, kon ik daar nog geen harde afspraken over maken. Ik ben blij dat Ajax uiteindelijk heeft meegewerkt om dit mogelijk te maken”, sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-'miskoop' laat zich positief zien onder nieuwe trainer Farioli

"Zou het dan toch? Krijgt hij hem aan de praat?", vraagt Mikos Gouka zich af over een speler van Ajax.