‘Ajax doet navraag naar Colombiaanse buitenspeler in MLS met neusje voor de goal’

Ajax mengt zich in de strijd om Carlos , zo weet Guillermo Arango, journalist van het Colombiaanse RCN Radio. De Amsterdammers gaan de concurrentie aan met verschillende Duitse topclubs voor de handtekening van de buitenspeler.

Volgens Arango heeft Ajax in de afgelopen dagen navraag gedaan naar de contractvoorwaarden van Gómez. De Colombiaanse vleugelspeler staat momenteel onder contract bij Real Salt Lake in de Verenigde Staten. Daar ligt hij nog vast tot eind 2027.

Artikel gaat verder onder video

Ajax zou niet de enige club zijn met interesse in de 21-jarige aanvaller. Ook Duitse topclubs Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen zouden namelijk navraag hebben gedaan naar Gómez. Of de Amsterdammers met deze clubs kunnen concurreren, valt gezien de benarde financiële situatie in de Johan Cruijff ArenA nog te bezien.

Goméz maakt een uitstekend seizoen door in de MLS. De aanvaller kwam tot dusver 23 competitieduels in actie, waarvan één als invaller. In die wedstrijden wist hij dertien keer het net te vinden, terwijl hij zeven keer een ploeggenoot in stelling bracht.

🚨 Carlos Andrés Gómez (21) #RealSaltLake es seguido por el fútbol europeo. Ajax, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen han preguntado en los últimos días las condiciones contractuales del jugador.



🇺🇸 El extremo contabiliza 13 goles y 7 asistencias esta temporada en la #MLS pic.twitter.com/ZmhSuGnH98 — Guillermo Arango (@guilloarango) July 29, 2024

