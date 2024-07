Eigen fans keren zich massaal tegen Ajax na tweet om 09.00 uur

Pride Amsterdam begint zaterdag en om dat te vieren heeft Ajax een tweet geplaatst waarin iedereen een 'Happy Amsterdam Pride' wordt gewenst. De fans van de club blijken echter geen fan van lhbti-acceptatie en komen met massale kritiek op hun eigen club.

Ajax plaatste de tekst samen met een afbeelding van drie Andreaskruizen in de kleuren van de zogeheten Progress Flag. De tweet werd gepubliceerd om 09.00 uur, waarna negatieve reacties binnenstroomden. Fans vragen de club om de tweet te verwijderen. "Blijf hier alsjebliefvanaf, ik zeg dit als een fan die van je houdt", schrijft iemand bijvoorbeeld.

Op het moment van schrijven zijn er ruim tachtig reacties, waarvan slechts enkele als positief zijn te bestempelen. Een van de fans voelde de bui al hangen. "Benieuwd naar alle primitieve reacties die deze normale post van Ajax weer gaat opleveren." Een andere fan schrijft: "Dankjewel Ajax-medewerkers die hiervoor hebben gestreden. Jullie hebben meer liefde, compassie en menselijkheid dan alle haters in de comments hier ooit zullen ervaren."

Amsterdam gold in de tweede helft van de twintigste eeuw als 'homohoofdstad', oftewel Gay Capital, van Europa. In april 2001 werd het allereerste homohuwelijk ter wereld geregistreerd in Amsterdam. In de loop van de 21ste eeuw was echter sprake van een toenemende intolerantie jegens de lhbti-gemeenschap; uit de meest recente Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD blijkt dat nog maar 43 procent van de Amsterdamse jongeren homoseksutaliteit accepteert.

Happy Amsterdam pride everyone! pic.twitter.com/dBZxh2wQPX — AFC Ajax (@AFCAjax) July 27, 2024

