Ajax meldt ‘het beste nieuws van de transferperiode tot nu toe’

Ajax heeft talenten Jinairo Johnson en Lyfe Oldenstam een eerste profcontract gegeven, zo maakt de Amsterdamse club bekend middels een officieel persbericht. Het duo, dat deel uit maakt van de Ajax Onder-19, tekent voor drie extra jaren. Henk Spaan is razend enthousiast over het nieuws.

De in Amsterdam geboren Johnson maakt al sinds zijn zesde deel uit van de zogeheten Ajax-school. De zeventienjarige middenvelder maakte afgelopen seizoen furore tijdens de Future Cup met Ajax Onder-17. Johnson werd gedeeld topscorer en werd uitgeroepen tot Speler van het Toernooi. De Amsterdammer is tevens jeugdinternational.

Ook Oldenstam (17) staat te boek als een groot talent. De verdediger kwam in de zomer van 2020 over van PEC Zwolle en maakte, net als Johnson, deel uit van de Ajax Onder-17 in het afgelopen seizoen. Dit jaar speelt Oldenstam in de Ajax Onder-19.

Spaan is erg te spreken over de contractverlengingen, zo laat hij blijken op X. De journalist schrijft: “Het vastleggen tot 2027 van Jinairo Johnson door Ajax is tot nu toe het beste nieuws van de transferperiode. Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat.”

