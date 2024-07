Voor de toekomst: twee talenten tekenen contracten bij Ajax

Ajax heeft het contract van de negentienjarige verlengd en de zestienjarige Eternal Barron een contract gegeven, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. Het gaat hierbij om twee aanvallers.

Boerhout maakte in de zomer van 2021 de overstap van de opleiding van sc Heerenveen naar Ajax. Daar maakte hij in december van 2023 zijn debuut in het betaald voetbal in het duel tussen FC Eindhoven en Jong Ajax. Tot dusver kwam hij acht keer in actie voor de beloften, waarin hij niet bij doelpunten betrokken is geweest. Een debuut in het eerste elftal is er nog niet van gekomen.

De aanvaller is zelf erg blij met zijn nieuwe contract. “Je bent hier altijd voor aan het werken en het voelt goed dat de club je nog een kans geeft en het vertrouwen geeft je kwaliteit te laten zien”, geeft Boerhout aan in gesprek met de clubkanalen. “In het vorige seizoen heb ik een meniscusblessure opgelopen. Daar heb ik lang mee rondgelopen zonder dat ik geopereerd ben. In de winter was ik fit en maakte ik mijn debuut, maar daarna heb ik weer een terugval gehad. Dat is lastig, maar daar leer je van.”

Voor Barron is het zijn eerste contract. Hij tekent voor drie seizoenen, dus tot medio 2027. Hij speelde in het verleden in de jeugdopleiding van Sparta, komend seizoen wordt zijn derde seizoen bij Ajax. Dan zal hij in Ajax O17 te bewonderen zijn.

