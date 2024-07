Henk Spaan klaagt: 'Hij naait Nathan Aké een kaart aan, het is allemaal heel labbekakkerig'

Henk Spaan heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over . De aanvoerder van het Nederlands elftal kreeg eerder al kritiek van de journalist van Het Parool, maar maandag opnieuw. Dat heeft alles te maken met het optreden van Van Dijk tegen Turkije van zaterdagavond.

"Ik vind eigenlijk dat Stefan de Vrij nu de leider van de verdediging is", begint Spaan in de nieuwste editie van de Hard Gras podcast. "Van Dijk, het is net hetzelfde als met Memphis... Je ziet wel dat er sprake is van kunde, maar het is zo wisselvallig en grillig. Hij naait Nathan Aké even een gele kaart aan, omdat hij een kopduel verliest dat hij niet mag verliezen. Zelf krijgt hij (Van Dijk, red.) geel omdat hij een duel niet kan winnen. Het is allemaal heel labbekakkerig", is de columnist van mening.

Spaan zijn mening kan op steun rekenen in de podcast: "Als je heel eerlijk bent, dan moet hij er toch gewoon uit", reageert Hugo Borst op de woorden van zijn collega. "Eigenlijk zou Micky van de Ven met De Vrij een meer voor de hand liggender centrum zijn op dit moment", stelt Borst, waarna Spaan stellig duidelijk maakt dat dit echter niet zal gebeuren: "Dat doet hij niet, want hij is net als Didier Deschamps (bondscoach Frankrijk, red.) conservatief. Dit soort veranderingen gaan we in deze fase niet meer zien", doelt Spaan op het wisselen van een speler met de status van Van Dijk.

