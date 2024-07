Henk Spaan laakt één Oranje-international tegen Turkije: 'Naait zichzelf nu een kaart aan, lekker bezig'

Henk Spaan was tijdens het kwartfinaleduel tussen het Nederlands elftal en Turkije op het Europees Kampioenschap in Duitsland niet te spreken over het optreden van . De columnist schreef nog vóór het rustsignaal al dat Ronald Koeman naast Memphis Depay ook de aanvoerder naar de kant moest halen.

Het Nederlands elftal haalde in de eerste twee groepswedstrijden op dit EK zeker geen hoog niveau aan de bal, maar verdedigend was er weinig op de formatie van Koeman aan te merken. Ook Van Dijk kreeg complimenten, zeker voor zijn optreden in de kraker tegen Frankrijk. De aanvoerder ging voorop in de strijd en hield samen met zijn collega’s achterin de Franse aanvallers in toom. Een paar dagen later ging het in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk echter volledig mis. Het was bij Oranje een gatenkaas achterin en na afloop werd er opnieuw openlijk getwijfeld aan de leiderschap van Van Dijk.

Marco van Basten uitte zich tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar al uitermate kritisch op de verdediger van Liverpool en het Nederlands elftal en viel onlangs in herhaling. Van Dijk nam na de nederlaag tegen Oostenrijk de verantwoordelijkheid die wordt verwacht van een aanvoerder en toonde in de achtste finale tegen Roemenië al beterschap. In de kwartfinale tegen Turkije had hij het echter lastig met de zeer rappe Baris Alper Yilmaz. Spaan had na nog geen 45 minuten al genoeg gezien. “Objectief beschouwd moet hij Memphis en Van Dijk wisselen voor Weghorst of Malen en Van de Ven. Aké naar cv”, zo schreef de columnist van Het Parool op X.

Koeman liet Van Dijk ‘gewoon’ staan, maar zal ook gezien hebben dat Yilmaz in de tweede helft een plaag bleef voor Oranje en vooral Van Dijk. De kapitein van het Nederlands elftal schatte in de tweede helft een situatie verkeerd, werkte zijn tegenstander tegen de vlakte en werd daarvoor op de bon geslingerd. Niet heel lang daarvoor kwam Nathan Aké ook al in het boekje van de scheidsrechter. “En bedankt: fout Van Dijk kost Aké geel”, zo schreef Spaan, enkele minuten later gevolgd door: “Van Dijk naait nu zichzelf een kaart aan. Lekker bezig.”

Spaan is zeker niet de enige die zag dat Van Dijk het lastig had. Niet alleen bij balverlies, maar zeker ook bij balbezit. Hoofdredacteur Pieter Zwart van Voetbal International keek zondagmorgen de wedstrijd in Berlijn terug en trok een opvallende conclusie. “Nathan Aké is nationaal erfgoed. Met afstand de beste opbouwer achterin bij Nederland. Hoop daarnaast dat iemand aan Van Dijk vertelt dat hij niet naar Marco van Basten moet luisteren. Veel balverlies doordat hij geforceerd linies probeert over te slaan op momenten dat dit eigenlijk niet kan”, zo leest het.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat Van Dijk helemaal niets goed deed. Integendeel zelfs. De aanvoerder stond vooral in de lucht zijn mannetje. Van Dijk won meer duels (7) en kopduels (6) dan elke andere speler op het veld. Daardoor staat Van Dijk dit EK inmiddels op achttien gewonnen kopduels, meer dan wie dan ook.

