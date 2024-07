Ajax niet tevreden over transferzomer: ‘Dat zorgt intern voor frustratie’

Bij Ajax is men gefrustreerd over het feit dat de transferzomer tot nu toe niet brengt wat ervan werd verwacht. Dat onthult clubwatcher Lentin Goodijk in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International. De Amsterdammers hebben door een gebrek aan uitgaande transfers pas één versterking kunnen verwelkomen.

“Ze hadden eigenlijk al verwacht dat ze meer spelers verkocht zouden hebben op dit moment”, snijdt Goodijk het onderwerp aan. Ajax verwelkomde tot dusver alleen Bertrand Traoré, terwijl alleen de reeds verhuurde Georges Mikautadze, Francisco Conceição en Jorge Sánchez werden uitgezwaaid. “Vorig jaar werden de topspelers in mei en juni al weggeplukt voor geweldige bedragen. Nu is het een beetje afwachten en worden er steeds meer spelers in de uitverkoop gedaan.”

De clubwatcher weet dat meer versterkingen op zich laten wachten tot er daadwerkelijk spelers vertrekken. “Ze proberen om ergens wat geld binnen te halen, zodat ze wat spelers kunnen aantrekken die het proces van Farioli kunnen versnellen.” Eén van de spelers die recent werd genoemd bij Ajax, is Pablo Rosario. “Types als hij zorgen ervoor dat je sneller kan gaan spelen zoals de trainer dat wil.”

Hoewel de naam van Rosario al ruim een maand rondzingt als mogelijke versterking voor Ajax, is het erg stil rondom zijn persoon. “Dat zorgt intern wel voor wat frustratie bij Ajax, want ze hadden allang door gewild. Kroes heeft tijdens zijn eerste weken al aangegeven dat de selectie niet heel erg in balans was, dus ze hebben alle plaatjes al klaarliggen. Het is telkens wachten totdat ze er iets mee kunnen”, besluit hij.

