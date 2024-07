‘Schreuder haalt elfvoudig Oranje-international naar Dubai’

Leroy Fer speelt komend seizoen voor Al-Nasr SC in de Verenigde Arabische Emiraten, zo melden Voetbal International en Transferwatch.nl. Daar gaat de middenvelder samenwerken met Alfred Schreuder, met wie hij eerder bij FC Twente samenwerkte.

Fer vertrok in de zomer van 2021 transfervrij bij Feyenoord naar het Turkse Alanyaspor. Daar speelde hij de afgelopen drie seizoenen, maar zijn contract liep deze zomer af. Inmiddels heeft hij met Al-Nasr (niet te verwarren met het Saoedische Al Nassr van Cristiano Ronaldo) een nieuwe club gevonden.

Artikel gaat verder onder video

In Dubai wordt Fer herenigd met Alfred Schreuder. Het duo kent elkaar van de gezamenlijke tijd bij FC Twente waar de middenvelder tussen 2011 en 2013 onder contract stond. Volgens VI moeten er wel nog wat handtekeningen worden gezet voor de overgang in kannen en kruiken is.

Naast Fer versterkt Al-Nasr zich ook met Marouan Azarkan. De aanvaller zou voor een bedrag van circa een miljoen euro de transfer van FC Utrecht naar het Midden-Oosten maken. Ook Othman Boussaid lijkt dezelfde transfer te gaan maken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Gelder voorziet problemen bij Feyenoord: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het niet lang goed gaat’

Jack van Gelder en Rutger Castricum verwachten dat het snel weer fout zal gaan bij Feyenoord.