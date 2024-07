Van der Meijde reageert op ophef na uitspraken over Van Dijk

Andy van der Meijde heeft gereageerd op ophef rondom de uitspraken die hij zaterdagavond deed over . In het programma Bij Andy Thuis op de Bank was te zien hoe hij woest was op de aanvoerder van Oranje en hem onder meer uitmaakte voor een ‘schande’ en een ‘vuile imbeciel’.

Op Instagram heeft Van der Meijde gereageerd op de ophef die ontstond na zijn tirades op Van Dijk. “Ik ben een gepassioneerde Hollander en ik hou ervan als Nederland wint”, begint de voormalig voetballer zijn bericht. “Ik heb wat gezegd over Van Dijk. Het spijt me. Ik bedoelde het niet zo, maar ik wil gewoon dat je wint. Je hebt al heel veel dingen gewonnen in je carrière, dus ik heb heel veel respect voor je.”

Vervolgens komen er ook beelden langs uit zijn programma waarin hij wel lovend is over de aanvoerder van Oranje. “Die Van Dijk is zo’n goede speler, jongen”, zegt hij. “Ik ben trots op hem. Wat hij gepresteerd heeft, dat is toch geweldig. Maar ik zit in de emotie en ik krijg een waas voor mijn ogen…”, verklaart hij.

Ook de aanwezige Glenn Helder en Royston Drenthe nemen het op voor de voormalig voetballer. “Ik ken jou, je zit in de emotie. Als ik daar had gestaan, had je me ook verrot gescholden terwijl ik weet dat je van me houdt”, geeft Helder aan. “Als we samenspelen, scheldt hij ons ook verrot.” Drenthe weet dit wel te verklaren. “Dat is eigenlijk dat extra gif dat je ook als voetballer had”, geeft hij aan.