Angela de Jong ziet twee grote afwezigen bij Oranje: 'Zouden ze zich kapot schamen? Ik mag het hopen'

Willem-Alexander en Máxima hebben dit EK geen enkele wedstrijd bezocht van het Nederlands elftal. De koning en koningin staan bekend als sportliefhebbers, maar lieten toch verstek gaan: zij waren op vakantie in Griekenland. Columnist Angela de Jong van het Algemeen Dagblad spreekt van een gemiste kans.

De Jong denkt dat het koningspaar een ‘pr-fout’ heeft begaan. “Zou in Griekenland het schaamrood naar de kaken zijn gevlogen toen ze beseften wat ze hadden gemist? Welke knoeperd van een kans ze lieten lopen om hun tanende populariteit op te vijzelen? Ik mag het hopen”, schrijft De Jong.

Volgens de tv-recensente gebeurde deze zomer ‘iets unieks’. De steun voor het Nederlands elftal was lange tijd niet zó massaal, en dat heeft het koningspaar ongetwijfeld ook meegekregen. “Dit Nederlands elftal verdiende een juichend en joelend koningspaar op de tribune. Het heeft ons land iets veel belangrijkers gegeven dan een Europese titel, namelijk samenhorigheidsgevoel en verbinding.”

“Twee dingen die we voorgoed kwijt leken. Vroeger zorgde het koningshuis daarvoor. Maar ja, dat was voor ze de vakantie in Griekenland belangrijker vonden dan zichtbaar onderdeel zijn van een breed volksfeest”, verzucht De Jong.

