Slot krijgt lachers op zijn hand met grappen over EK van Gakpo en Van Dijk

Arne Slot heeft vrijdag zijn eerste persconferentie in dienst van Liverpool gegeven. De keuzeheer kreeg daarbij de lachers op zijn hand wanneer hij grappen maakt over het Europees Kampioenschap.

Tijdens de persconferentie krijgt Slot de vraag of hij in zijn gesprek met Van Dijk kon aanvoelen of zijn aanvoerder nog steeds hongerig is om prijzen te pakken met Liverpool. “Ik denk dat over het algemeen iedere topspeler wil winnen”, antwoordt Slot. “Ik hoop dat Virgil eerst het EK wil winnen, maar ik denk dat jullie het daar niet mee eens zijn”, zegt hij lachend, terwijl ook de aanwezige pers begint te lachen.

Vervolgens komt ook het EK van Gakpo ter sprake. De aanvaller speelt een sterk toernooi en was in vier duels al drie keer trefzeker, terwijl hij één treffer voorbereidde. Slot krijgt de vraag of hij Gakpo heeft gevraagd het rustiger aan te doen op het EK. “Nee, ik hoop dat hij er nog een schepje bovenop doet, met name in de halve finale”, doelt hij op de eventuele halve eindstrijd tussen Nederland en Engeland.

Nederland komt zaterdagavond weer in actie op het EK, als om 21.00 uur Turkije de tegenstander is in de kwartfinale in Berlijn. Eerder op de avond speelt Engeland een wedstrijd tegen Zwitserland. De winnaars van beide duels ontmoeten elkaar woensdag 10 juli in de halve finale in Dortmund.

