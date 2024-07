Arsenal-fans spotten opvallend detail aan Timber in welkomstvideo van nieuwe concurrent

Arsenal heeft zich verzekerd met de komst van . De 22-jarige centrale verdediger komt voor een bedrag van vijftig miljoen euro over van Bologna en voegt zich bij de ploeg van Mikel Arteta. In de welkomstvideo die The Gunners deelden op sociale media wijzen diverse supporters naar .

Calafiori behaalde afgelopen seizoen de Champions League met Bologna en maakte een goede indruk op het EK in Duitsland met Italië. De 22-jarige werd ook begeerd door Thiago Motta, die de stopper met zich mee wilde nemen naar Juventus. Calafiori kiest voor een ander pad en heeft dus getekend bij Arsenal.

Door de komst van de Italiaan heeft Timber een nieuwe concurrent in de verdediging. Arteta beschikt met William Saliba, Gabriel, Ben White en Takehiro Tomiyasu én Timber over een aantal centrumverdedigers van wereldklasse. In de video waarin Arsenal Calafiori welkom heet, spotten fans een opvallend shot van Timber.

Tussen de 23e en dertigste seconde is te zien dat de selectie van Arsenal applaudisseert voor hun nieuwe ploeggenoot. Op het moment draait Timber zijn hoofd richting de Italiaan, en kijkt hij luttele secondes richting hem. Fans van The Gunners laten dit moment niet onbenoemd en komen met reacties op X.

🔗 Liverpool-fans doen massaal oproep aan Arne Slot, die voorzichtig reageert

Supporters van Liverpool doen massaal een verzoek aan hoofdtrainer Arne Slot.

23-28 secs. Timber gave him that look. "you came to take my place? We shall see." https://t.co/L9oAjO7hCw — d'Rogba (@aderogbar1) July 29, 2024

0:27

Timber locking him down, you ain't taking my spot bishh — Red Cannon Passion (@CannonPassion) July 29, 2024

Timber looked at him like “ain’t taking my spot bro” 💀💀💀 https://t.co/pQBPC8gAWL — shizelle. (@shizelle_) July 29, 2024