‘Arsenal richt zich op komst EK-winnaar, maar wil eerst Smith Rowe uitzwaaien’

Arsenal wil zich binnenkort versterken met , zo weet Fabrizio Romano. De Londenaren zouden na positieve eerste contacten volgende week verder willen praten met de kersverse Europees kampioen.

Volgens de transferexpert heeft Arsenal al goede contacten gehad met het kamp van Merino. Daarbij zou het bedrag dat Real Sociedad vraagt voor hem een belangrijke factor spelen in het doorgaan van de overstap. Een andere voorwaarde is dat Emile Smith Rowe eerst verkocht wordt. Pas als hij is vertrokken, kunnen the Gunners handelen voor de middenvelder.

Hoewel Merino afgelopen periode met het Spaanse elftal actief was op het EK, moest hij het vooral met invalbeurten doen. Alleen in de laatste groepswedstrijd, tegen Albanië, kreeg hij een basisplaats. Toch was de linkspoot enorm belangrijk in de toernooizege van de Spanjaarden. In de kwartfinale tegen Duitsland was hij er in de laatste minuut van de verlenging met een doelpunt verantwoordelijk voor dat zijn land zonder strafschoppen naar de volgende ronde ging.

Merino speelde eerder in seizoen 2017/18 in de Premier League. Destijds werd de middenvelder door Borussia Dortmund verhuurd aan Newcastle United, dat hem aan het einde van dat jaar definitief overnam en gelijk verkocht aan Real Sociedad. In totaal speelde hij al 24 wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland, waarin hij één keer scoorde en ook één assist gaf.

