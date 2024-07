Nederlander maakt geweldige indruk in Engeland: ‘Hij is als een nieuwe aanwinst’

is helemaal terug bij Arsenal. De verdediger, die begin vorig seizoen zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie, maakt een uitstekende indruk op Mikel Arteta en keerde donderdag terug in de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van The Gunners.

Timber speelde ruim een uur tegen AFC Bournemouth (2-1 winst), om zondag datzelfde aantal minuten in actie te komen tegen Manchester United (2-1 winst). In die minuten deed de Nederlander, die als centrale verdediger speelde, het uitstekend.

Artikel gaat verder onder video

Trainer Arteta was na afloop ontzettend te spreken over de oud-Ajacied. “Hij heeft het afgelopen jaar duidelijk veel voetbal gemist. We hebben hem gevraagd om op een andere positie te spelen dan we in gedachten hadden vanwege de aantallen en de spelers die we op dit moment hebben, maar ik ben erg blij”, zegt de oefenmeester van Arsenal.

“Kijk gewoon naar hem… Zijn drukzetten, zijn leiderschap, zijn kalmte. Hij is als een nieuwe aanwinst voor ons en een grote toevoeging aan het team”, gaat Arteta verder.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Absolute hoofdrol voor één Nederlander tijdens training Manchester United

Onder toeziend oog van honderden fans trainde Manchester United op de campus van universiteit UCLA in Los Angeles.