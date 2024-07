AS Roma heeft slecht nieuws voor Rick Karsdorp

vertrekt deze zomer transfervrij bij AS Roma, zo weet het Algemeen Dagblad. De verdediger beschikt nog over een contract tot medio 2025, maar mag dus weg bij de club uit de Italiaanse hoofdstad.

Karsdorp maakte in de zomer van 2017 voor een bedrag van 16 miljoen euro de overstap van Feyenoord naar AS Roma, dat hem in 2019/20 voor een seizoen verhuurde aan de Rotterdammers. De afgelopen jaren kon hij onder de ontslagen José Mourinho en diens opvolger Daniele de Rossi met regelmaat rekenen op speeltijd, maar hij mag toch vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen drie jaar heeft hij met zijn club in Europees verband drie keer tegenover zijn oude werkgever Feyenoord gestaan en wist hij drie keer aan het langste eind te trekken. Karsdorp speelde in totaal 157 wedstrijden voor de Romeinen. Hierin scoorde hij één keer en leverde hij zestien assists af.

Waar Karsdorp na de zomer zijn wedstrijden speelt, is nog niet duidelijk. Volgens het AD geniet de rechtsback interesse van clubs uit verschillende landen, waarvan een aantal al heeft geïnformeerd. Toch zal de drievoudig international rustig de tijd nemen voordat hij een keuze maakt over zijn volgende club.

