Ayoub komt niet door medische keuring: fraaie transfer ketst af

De transfer van naar de Marokkaanse topclub Wydad AC is in het water gevallen. De middenvelder is niet door de medische keuring gekomen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Ayoub en zijn entourage willen zelf op dit moment niet reageren.

Ayoub is transfervrij, sinds zijn contract deze zomer afliep. Hij gold als ‘persona non grata’ in Kralingen. Aan het einde van zijn debuutseizoen 2022/23 werd hij uit de selectie gezet door trainer Marinus Dijkhuizen, waarna Excelsior hem wilde verkopen. Een nieuwe club bleef uit en dus verpieterde Ayoub een jaar lang op de tribune.

Dijkhuizen liet de middenvelder apart van de groep trainen, maar bij de spelersvakbond dwong Ayoub af dat hij met de selectie mee mocht trainen. De ex-speler van FC Utrecht en Feyenoord ging vervolgens niet akkoord met het voorstel van Excelsior om zijn contract af te kopen.

Sinds 1 juli zijn de wegen van Ayoub en Excelsior officieel gescheiden. Hij hield zijn conditie de afgelopen weken op peil bij Jong FC Utrecht. De dertigjarige Ayoub dacht te transfereren naar de recordkampioen van Marokko, die in 1992, 2017 en 2022 de Afrikaanse Champions League won, maar lijkt dus niet door de medische keuring te zijn gekomen.