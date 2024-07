Jens Toornstra scoort vanaf middenlijn: FC Utrecht klopt oude CL-opponent van PSV

FC Utrecht heeft een oefenwedstrijd tegen RC Lens omgezet in een overwinning. De ploeg van trainer Ron Jans was met 2-1 te sterk voor de Ligue 1-club, die vorig seizoen nog uitkwam tegen PSV in de Champions League.

Het absolute hoogtepunt van de oefenwedstrijd was het doelpunt waaruit Jens Toornstra de 1-1 maakte. De middenvelder zag keeper Hervé Koffi voor zijn doel staan en schoot vanaf de middenlijn raak. Dat doelpunt viel in de laatste minuut van de eerste helft; negen minuten eerder had Angelo Fulgini de score geopend voor Lens.

Lens, dat vier dezelfde basisspelers had als in de laatste ontmoeting met PSV in de Champions League, verloor de wedstrijd door een treffer van Siebe Horemans in minuut 83. Na een vrije trap van Souffian El Karouani kon Horemans de eindstand op 2-1 bepalen.

FC Utrecht beleeft tot dusver een sterke voorbereiding. De club speelde al tegen USV Elinkwijk (2-4 zege), Silkeborg IF (2-2), Al-Rayyan (4-1 zege) en Schalke 04 (0-2 zege). Donderdagavond wacht de afsluitende oefenwedstrijd tegen Venezia.