AZ bevestigt vertrek recordhouder: 'We gaan zijn kleurrijke karakter missen'

AZ bevestigt via de officiële kanalen dat Yukinara Sugawara de club na vijf seizoenen gaat verlaten. De Japanse back maakt de overstap naar de Southampton en tekent bij de club die afgelopen seizoen promotie naar de Premier League wist te bewerkstelligen een contract tot medio 2028.

Sugawara kwam sinds de zomer van 2019 uit voor AZ en speelde sindsdien niet minder dan 198 wedstrijden in Alkmaarse dienst. Liefst vijftig daarvan vonden plaats in Europees verband, waardoor hij Alkmaar verlaat als de speler met de meeste Europese duels namens de club achter zijn naam. AZ anticipeerde eerder deze zomer al op het aanstaande vertrek van Sugawara en heeft in de persoon van Seiya Maikuma (Cerezo Osaka) reeds een landgenoot van de back als opvolger in huis gehaald.

Het contract van de dertienvoudig international van Japan liep nog door tot de zomer van 2025, waardoor Southampton een transfersom, waarvan de hoogte niet bekend wordt gemaakt, betaalt om Sugawara van AZ over te nemen. Technisch directeur Max Huiberts reageert op de clubsite op het vertrek van de back en heeft niets dan lof voor diens prestaties in Alkmaarse dienst: "We hebben erg veel waardering voor hoe snel hij zich op en buiten het veld wist aan te passen", aldus de td. "Dat Yuki nu een stap wilde maken paste in de lijn van zijn stabiele ontwikkeling. We gaan zijn kleurrijke karakter missen, maar gunnen hem deze stap naar één van de Europese topcompetities van harte."

"Hoewel ik in het begin nerveus was om als tiener naar Europa te komen, hebben de club en alle supporters ervoor gezorgd dat ik mijzelf heel snel op mijn plek voelde", zegt Sugawara zelf. "Ik kreeg een warm welkom en de supporters reageerden enthousiast, daar kreeg ik energie van." Op de website van zijn nieuwe club zegt de speler in de voorbereiding op het afgelopen seizoen onder de indruk te zijn geraakt van het spel van Southampton, dat door de Alkmaarders met 0-1 werd verslagen in een oefenduel. "Ik vond dat ze erg goed voetbal speelde. Geen lange ballen, alleen korte passing, ze speelden erg slim", aldus Sugwara.

