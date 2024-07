Bart Nieuwkoop blijkt grote inspiratiebron voor speler van Feyenoord

geeft tegenover Feyenoord ONE aan dat hij veel kan leren van . De achttienjarige rechtsback van de Rotterdammers ziet dat zijn tien jaar oudere collega belangrijk is voor zijn ontwikkeling.

Read, die tot dusverre één keer mocht invallen bij de hoofdmacht van Feyenoord, vertelt in eerste instantie dat veel dingen nieuw zijn na de komst van Brian Priske. “Ik denk vooral de tactieken. Wat we doen, is allemaal nieuw. Daar moeten we allemaal op letten”, begint de jonge verdediger.

Read probeert veel te leren van collega Nieuwkoop. “Ik let vooral op wat Bart doet, daar kan ik veel van leren. Het is niet dat we echt gesprekken erover hebben, maar ik let wel echt op hem”, zegt de rechtsback. Nieuwkoop heeft op 28 jarige leeftijd al behoorlijk veel ervaring. Het blijkt dat Read hier gebruik van maakt.

Zowel Nieuwkoop, als Read kwam zaterdagmiddag in actie tijdens de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen Cercle Brugge (1-0). Read kwam in de 46e minuut als invaller in het veld voor Nieuwkoop.

