Bas van Veenendaal confronteert Van den Boomen: Ajax-middenvelder reageert compleet verbaasd

heeft na afloop van de vriendschappelijke ontmoeting tussen Ajax en Sint-Truidense VV vol verbazing gereageerd op een vraag van Bas van Veenendaal. De verslaggever van Ziggo Sport vroeg de middenvelder van Ajax naar een mogelijk vertrek uit Amsterdam. Van den Boomen zelf leek niet op de hoogte van het nieuws over zijn toekomst en gaat voorlopig voor zijn kans in de formatie van coach Francesco Farioli.

Het oefenduel tussen Ajax en STVV moest nog beginnen toen De Telegraaf melding maakte van een mogelijke transfer voor Van den Boomen. De middenvelder maakte vorig jaar transfervrij de overstap van FC Toulouse naar Ajax, maar beleefde evenals zijn teamgenoten een teleurstellend seizoen. Van den Boomen kwam er mede door blessureleed geen moment écht aan te pas. Volgens De Telegraaf stond de Ajax-leiding in eerste instantie welwillend tegenover een langer verblijf van de Sven Mislintat-aanwinst, maar is het door de financiële situatie van gedachten veranderd.

Artikel gaat verder onder video

Van den Boomen zou zich kunnen verheugen op Franse én Spaanse interesse. Van Veenendaal confronteerde de middenvelder na het laatste fluitsignaal bij Ajax - STVV met dat nieuws. “Ik ben ook een beetje verbaasd door jouw vraag”, zo reageerde Van den Boomen, die ‘in principe’ niet van plan is te vertrekken bij Ajax. “Maar in de voorbereiding kan er van alles gebeuren. Vooralsnog ben ik gewoon speler van Ajax. Als jij iets anders weet, dan weet jij iets anders. Ik wil vooral spelen omdat ik zoveel van het spelletje hou. Dat is dus ook de insteek. Als dat bij Ajax is, dan is dat voor mij de beste optie.”

Volgens Van Veenendaal zorgde de zin ‘dat is dus ook de insteek’ voor een ‘opening’. Van den Boomen wil spelen, maar wat als dat bij Ajax niet of té weinig gaat gebeuren? “De deur in de voetballerij is altijd open. Voor nu vecht ik voor mijn plek en ik heb het gevoel dat ik dicht tegen een basisplaats aan zit. Er is geen reden om nu weg te gaan”, zo klonk het.

