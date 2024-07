Bavo Mortier (Sporza) ontdekt iets heel opmerkelijks bij het Nederlands elftal

Bavo Mortier, analist in het programma Dat is Fussball van het Belgische Sporza, ziet een groot contrast tussen het Nederlands elftal en de nationale ploeg van België. Hij constateerde tijdens de wedstrijden van België en Oranje tegen Roemenië een aanzienlijk verschil in mentaliteit.

"Ik vond in het algemeen dat die Nederlanders veel meer 'grinta' tonen. Als je kijkt naar de tweede goal, dan blijft Gakpo doorgaan, ondanks dat je misschien al denkt dat die bal over de achterlijn is", legt Mortier uit. "Die strijdvaardigheid, of dat blijven gaan voor iedere bal, vind ik wel opmerkelijk bij Nederland. Dat is wel iets dat zij (Nederland, red.) meer hebben dan wij (België, red.)", legt Mortier uit in de podcast van Sporza.

Sanne van Dongen, journaliste voor ESPN, komt vervolgens in de podcast nog terug op hetgeen dat Mortier over Gakpo zei: "Hij is onze nieuwe Arjen Robben", stelt de verslaggeefster. "Dat kunnen wij concluderen. Iedereen weet wat hij gaat doen, net als Robben altijd deed, en hij schuift met een kneiterhard schot binnen", doelt Van Dongen op de openingstreffer van Gakpo tegen Roemenië. "Hij levert en doet het ongelooflijk goed, dat is mooi om te zien", besluit de journaliste.

