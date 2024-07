BBC reageert na ophef over pijnlijke opmerking over Cristiano Ronaldo

De BBC heeft een verklaring afgegeven voor de bijnaam voor die het in beeld bracht nadat de Portugees in de wedstrijd tegen Slovenië een strafschop miste. Tijdens de analyse werd de aanvoerder van de Portugezen ‘Misstiano Penaldo’ genoemd, wat de omroep op veel kritiek kwam te staan.

“Of je nou van Ronaldo houdt of hem haat; dit is werkelijk walgelijk van de BBC”, schreef een boze X-gebruiker destijds. “Het was een schaamteloze daad van de BBC om ‘Misstiano Ronaldo’ op het scherm te tonen tijdens de analyse van de penaltymisser van Ronaldo. Een legende van het voetbal mag nooit op deze manier worden behandeld tijdens zijn laatste EK”, schreef een ander. Ook Chelsea-legende John Terry sprak van een ‘schande’ op social media.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft de BBC in een verklaring gereageerd op het voorval. “Het bijschrift was puur bedoeld als een woordspeling, wat we regelmatig doen in de analyses van Match Of The Day”, leest het, geciteerd door The Sun. “We bedoelden er geen kwaad mee richting Cristiano Ronaldo. Sterker nog, gedurende het programma hebben we meerdere keren positief over Ronaldo gesproken.”

Vervolgens geeft de omroep een opsomming van de positieve uitlatingen over de Portugees in de uitzending rondom de wedstrijd van Portugal tegen Slovenië. Zo wordt aangehaald dat Jose Fonte Ronaldo als ‘één van de besten ooit’ omschrijft, noemden Gary Lineker en Alan Shearer de beweging van Ronaldo ‘absoluut fantastisch’ en prees het duo de superster voor het nemen van een strafschop in de penaltyreeks nadat hij er in de verlenging een had gemist. “De analisten zijn niet overdreven kritisch geweest op Ronaldo en in de context van het programma is de toon richting hem altijd respectvol geweest. We begrijpen wel dat mensen ontevreden zijn over de opmerking en hebben de feedback doorgegeven aan het productieteam om dit in de toekomst te verbeteren.”

