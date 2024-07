BBC brengt vernederende bijnaam voor Ronaldo in beeld na gemiste strafshop

De BBC heeft zich maandagavond uiterst respectloos opgesteld tegenover . De voormalig topschutter van onder meer Manchester United en Real Madrid faalde in de verlenging van het achtste finaleduel tussen Portugal en Slovenië vanaf elf meter. De BBC gaf hem om die reden de bijnaam ‘Misstiano Penaldo’.

Op social media is de ‘bijnaam’ Penaldo geen onbekend fenomeen. Ronaldo werd vooral gedurende zijn periode bij Real Madrid zo genoemd, omdat hij in het shirt van Real Madrid regelmatig mocht aanleggen vanaf elf meter. Dat deed hij vaak succesvol. De Portugese topscorer aller tijden is normaal gesproken een zekerheidje vanaf elf meter, maar maandagavond ging het dus mis. Na een frustrerende negentig minuten voor Portugal en Ronaldo kreeg de aanvoerder in de verlenging vanaf elf meter de uitgelezen kans om de score te openen, maar hij zag zijn inzet worden gekeerd door Jan Oblak.

Artikel gaat verder onder video

Voor de BBC reden om Ronaldo een respectloze en zelfs vernederende bijnaam te geven. Toen een herhaling van de gemiste strafschop van de Portugees in beeld kwam, verscheen linksonder in beeld een kader met de tekst ‘Misstiano Penaldo’. Die heeft weinig uitleg nodig: missed penalty. De BBC scoort geen punten met die actie. “Of je nou van Ronaldo houdt of hem haat; dit is werkelijk walgelijk van de BBC”, zo schrijft een boze twitteraar. Daar blijft het niet bij. “Het was een schaamteloze daad van de BBC om ‘Misstiano Ronaldo’ op het scherm te tonen tijdens de analyse van de penaltymisser van Ronaldo. Een legende van het voetbal mag nooit op deze manier worden behandeld tijdens zijn laatste EK”, zo laat een X-gebruiker er geen misverstand over bestaan.

De misser van Ronaldo kwam Portugal uiteindelijk niet duur te staan. De beslissing in de achtste finale op het EK in Duitsland volgde weliswaar pas in de strafschoppenreeks, maar nadat Slovenië z’n eerste poging gekeerd zag worden door Diogo Costa en Ronaldo vervolgens wél raak schoot, was het eigenlijk al gedaan voor de Slovenen. De nummer drie van groep C faalde ook in z’n daaropvolgende twee pogingen, waar Bruno Fernandes en Bernardo Silva ‘gewoon’ scoorden. Portugal verzekerde zich zodoende alsnog van een ticket voor de kwartfinales, waarin Frankrijk vrijdagavond de tegenstander is.

So BBC really did this? The hate for Ronaldo is not a joke pic.twitter.com/E27Bf3LARr — Twilight (@the_marcoli_boy) July 2, 2024 Whether you love Ronaldo or hate him



This is genuinely disgusting from the BBC pic.twitter.com/qQUYpIzX33 — Filipe Orlando (@MrFilipeOrlando) July 1, 2024 🚨



BBC disrespecting Cristiano Ronaldo.



No player in the history of football has been disrespected like this.



This is beyond ridiculous and embarrassing from such a huge news outlet.pic.twitter.com/39e6KPoZYe — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 1, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.