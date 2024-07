BBC strooit zout in de wonden van Nederland en maakt Joey Veerman belachelijk

In de voorbeschouwing op de EK-finale bij de BBC wordt nog wat zout in de wonden gestrooid van het Nederlands elftal. Met name moet het ontgelden in de Engelse studio waar Gary Lineker, Rio Ferdinand, Juan Mata en Micah Richards zitten.

Aan het begin van de uitzending werd een uitgebreide compilatie getoond van de gewonnen halve finale tegen Nederland. Daarna werd de wedstrijd nog eens geanalyseerd aan de hand van videobeelden. Zo werd een kans van Phil Foden uitgelicht: Denzel Dumfries haalde de bal op de lijn weg. “Dit was een van de beste doelpunten van het toernooi geweest, als Phil Foden had kunnen scoren. Dumfries haalt ‘m uitstekend van de lijn”, zegt Ferdinand.

De oud-verdediger licht daarna een actie van Kobbie Mainoo in de 38ste minuut uit. Kyle Walker had de bal op de helft van Nederland en zocht naar een afspeelmogelijkheid. Mainoo deed alsof hij de diepte in liep, waarna Veerman hem volgde. Terwijl Mainoo al snel inhield, liep Veerman nog ver door. Daardoor stond Mainoo plots volledig vrij en kon hij worden aangespeeld. “deze actie hier… Hij stuurt Veerman terug naar PSV met deze beweging. Hij wint hier zomaar zeven meter. See you later, mate! Hij kan daarna doen wat hij wil.”

Voormalig Spaans international Mata steekt vervolgens de loftrompet over de pas negentienjarige Mainoo, die voor Manchester United speelt. “Ik heb spelers van Manchester United weleens gevraagd wat zo bijzonder is aan hem. Dan noemen ze zijn persoonlijkheid. Het maakt niet uit waar hij staat op het veld, hij wil altijd de bal. Hij wil de bal van de keeper, van de centrumverdediger… Ja, hij maakt weleens fouten, maar hij wil de bal keer op keer weer krijgen. Dat is zijn persoonlijkheid. Het is een fantastische speler.

