Turkse voetbalfans halen bedenkelijke actie uit om 02.23 uur richting Nederlands elftal

Turkse supporters hebben zaterdagnacht vuurwerk afgestoken voor het spelershotel van het Nederlands elftal in Berlijn. Het zou naar verluidt gaan om fans van Galatasaray, die met een hoop siervuurwerk de nachtrust van de selectie van Oranje wilden verstoren in aanloop naar de kwartfinale van het EK tussen Nederland en Turkije.

Op beelden, die gedeeld worden door VoetbalUltras, is te zien dat er rond klokslag half drie ’s nachts vuurwerk wordt afgestoken voor het hotel waar het Nederlands elftal op dat moment verblijft. “De toon is gezet”, voegt het X-account eraan toe. Het is onduidelijk hoe lang de Turkse supporters vuurwerk hebben afgestoken voor het hotel.

Artikel gaat verder onder video

Turkije neemt het zaterdagavond (21.00 uur) op tegen het Nederlands elftal in de kwartfinale van het EK. De winnaar van dat duel speelt de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Zwitserland en Engeland. Frankrijk en Spanje zijn al geplaatst voor de halve finale van het toernooi.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.