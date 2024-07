Belgische VRT kiest voor één Nederlander in Team van het EK

heeft dit EK indruk gemaakt op de analisten van de Belgische VRT. Wesley Sonck, oud-voetballer van onder meer Ajax, heeft als vaste analist van de zender een team van de meest indrukwekkende spelers op dit EK samengesteld. Daarin is er een plaatsje vrijgemaakt voor Aké.

De linksback van Oranje is de enige Nederlander die is opgenomen in het team van het toernooi van de Belgische VRT. Spanje is als Europees Kampioen hofleverancier, met spelers als Rodri, Lamine Yamal en Nico Williams die zijn opgenomen in het elftal. Ondanks dat VRT een Belgische televisiezender is, is er geen een speler van de Belgische nationale ploeg opgenomen in het team.

Artikel gaat verder onder video

Als Sonck de naam van Aké laat vallen, vraagt tafelgast Jelle Tack nog even aan hem of hij op die positie niet Marc Cucurella wilt selecteren: "Nee, dat gaan we niet doen", reageert hij stellig, ondanks dat Cucurella bij Spanje een goed toernooi heeft gedraaid: "Ik vind Aké een betere linksachter", stelt Sonck.

Mamardashvili (Georgië), Walker (Engeland), Saliba (Frankrijk), Rüdiger (Duitsland), Akanji (Zwitserland), Aké (Nederland), Rodri (Spanje), Kanté (Frankrijk), Vitinha (Portugal), Yamal (Spanje), Williams (Spanje)