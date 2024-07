Bizarre statistiek na vijf wedstrijden legt teleurstellend EK van Frankrijk bloot

Frankrijk bereikte vrijdagavond de halve finale van het EK, maar een grote indruk maakt de ploeg van bondscoach Didier Deschamps nog niet. Na vijf wedstrijden heeft Frankrijk nog steeds niet op eigen kracht gescoord uit open spel. Op basis van de Expected Goals had Frankrijk al 8 keer kunnen scoren uit open spel.

Frankrijk won de eerste groepswedstrijd met 0-1 van Oostenrijk dankzij een eigen doelpunt van Maximilian Wöber. Het tweede duel met Nederland eindigde zonder doelpunten. Daarna speelde Frankrijk met 1-1 gelijk tegen Polen na een penalty van Kylian Mbappé. In de achtste finale hielp een eigen doelpunt van Jan Vertonghen de Fransen aan een 1-0 zege; in de kwartfinale tegen Portugal was een penaltyserie noodzakelijk na een 0-0 gelijkspel.

Zo heeft geen enkele Franse speler gescoord uit open spel. In totaal heeft Frankrijk - los van de penalty's - dit EK een Expected Goals-waarde van 8,18. Op basis van de kwaliteit van de kansen zouden dus acht doelpunten verwacht mogen worden, maar dat zijn er nul. In de halve finale neemt Frankrijk het dinsdagavond op tegen Spanje.