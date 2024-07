Blessure bij Oranje tegen Roemenië: 'Het lijkt zijn enkel te zijn'

is in de pauze van de wedstrijd tussen Roemenië en Nederland gewisseld. De aanvaller hield een blessure over aan een tackle van Marius Marin. Hij greep naar zijn scheenbeen, maar commentator Jan Roelfs denkt dat er sprake is van een enkelblessure.

Na die tackle kon Bergwijn nog wel de eerste helft afmaken, maar in de pauze bleef hij achter in de kleedkamer. Bondscoach Ronald Koeman besloot Bergwijn te vervangen door Donyell Malen.

Het was verrassend te noemen dat Bergwijn in eerste instantie de voorkeur kreeg boven Malen. In het interview vlak voor de wedstrijd speculeerde Koeman echter al dat Bergwijn vanwege zijn fitheid eerder gewisseld kon worden.

