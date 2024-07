Bosz reageert op pijnlijke wissel Veerman: 'Natuurlijk ken ik de oorzaak'

PSV-trainer Peter Bosz heeft zich tijdens zijn eerste perspraatje van het nieuwe seizoen uitgelaten over de verrichtingen van zijn spelers op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De oefenmeester ging kort in op de pijnlijke wissel van in de wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk.

Veerman stond in het eerste pouleduel van Oranje, de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Polen, in de basisopstelling. Na een uur moest de Volendammer in dat duel plaatsmaken voor Georginio Wijnaldum. Vijf dagen later vond Veerman zichzelf terug op de bank tegen Frankrijk, maar mocht hij een kwartier voor tijd alsnog invallen voor Xavi Simons. Tegen de Oostenrijkers gaf Ronald Koeman de PSV'er vervolgens zijn basisplaats terug, maar na 35 minuten - waarin hij vooral opvallend veel balverlies leed - moest Veerman al op pijnlijke wijze plaatsmaken voor diezelfde Simons.

Artikel gaat verder onder video

Bosz vond zijn pupil tegen de Polen helemaal niet zo slecht: "Joey Veerman heeft zichzelf na de eerste groepswedstrijd van Oranje te veel naar beneden gehaald. Hij was veel te kritisch op zichzelf. Zeker in de eerste helft heeft hij het niet zo slecht gedaan", wordt de trainer geciteerd door De Telegraaf. Over de wissel tegen Oostenrijk hield Bosz zich echter op de vlakte: "Natuurlijk ken ik de oorzaak. Maar het is niet om mij om dat te duiden."

Gedurende het toernooi hadden Bosz en Veerman enkele keren contact, geeft de oefenmeester aan. Na de wedstrijd tegen Oostenrijk besloot hij zijn speler juist maar even met rust te laten: "Hij kreeg al zoveel berichten en apps." De inhoud van de eerdere conversaties met Veerman houdt Bosz voor zich, maar: "Dat was allemaal niet zo spannend."