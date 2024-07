Buitenlandse media: "Gakpinho' schittert op trainingspartijtje tegen Roemenië', Turkse pers vindt De Ligt opvallen bij Oranje

De meeste buitenlandse kranten hebben lovend gereageerd op de ruime overwinning van Nederland op Roemenië (3-0). In Turkije, de volgende tegenstander van het Nederlands elftal, heeft daarentegen niet iedereen een idee wie bij Oranje in de basis staat. Een overzicht.

In het buitenland zijn ze complimenteus over het laatste optreden van de mannen van Ronald Koeman. The Guardian vat het kort samen: "Als iemand er nog aan twijfelde: de Nederlands weten hoe je moet voetballen." La Gazzetta dello Sport sluit zich daarbij aan: "Totale dominantie van Oranje. In Nederland zijn ze dankbaar voor de dribbels van Cody Gakpo. Ze verdienden het om naar de kwartfinale te gaan: Nederland was sterker - en niet zo'n klein beetje ook - dan Roemenië, vooral dankzij de nummer 11 (Gakpo, red.)."

In Spanje bij Mundo Deportivo, werd er op dezelfde manier gereageerd op de wedstrijd tegen Roemenië. "Dit is niet het Nederlands elftal van Koeman of Van Dijk, dit is het Nederlands elftal van Cody Gakpo. Als Roemenië door was gegaan dinsdag, zou dat te wijten zijn geweest aan matig afmaken bij Oranje. Nederland was op een beledigende manier superieur. Eigenlijk had een slap spelend Roemenië een verpletterende nederlaag om de oren moeten krijgen." Niet alleen Gakpo krijgt een pluim, maar ook Tijjani Reijnders. "Hij was spectaculair. Hij vroeg steeds om de bal en dartelde tussen de linies."

De lofzang voor Gakpo houdt niet op. Bij AS Diario geven ze hem zelfs een Braziliaanse-achtige bijnaam. "Bij de nationale ploeg is Gakpinho veel moediger, doelgerichter en daadkrachtiger dan bij zijn club (Liverpool, red.) Hij houdt van de grote wedstrijden: van de twaalf doelpunten die hij maakte voor Oranje, scoorde hij de helft op WK's en EK's." En over de wedstrijd in het algemeen: "Dit was eigenlijk al heel snel een trainingspartijtje voor de mannen van Koeman. Vooral voor de aanvallers. De Roemenië wilden misschien overweldigen, maar dat lukte allerminst."

In Turkije lijkt echter niet iedereen naar de wedstrijden van het Nederlands elftal te kijken. Zo schrijft Hürriyet: "Aanvoerder Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt vallen op in Nederlandse defensie. Verder kunnen we verwachten dat Frenkie de Jong zijn verantwoordelijkheid zal gaan nemen op het middenveld."

