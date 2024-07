Caroline van der Plas komt met harde sneer naar Johan Derksen na column

Caroline van der Plas haalt opnieuw uit naar Johan Derksen. De leider van de BoerBurgerBeweging ergert zich duidelijk aan de columns die Derksen schrijft voor De Telegraaf.

Derksen uitte in zijn column van vrijdag kritiek op Nederlandse radiozenders. “We worden geterroriseerd door babbelzieke diskjockeys die een cabaretier acteren en de luisteraars toespreken alsof ze een kleuterklas onder hun hoede hebben”, schreef Derksen onder meer.

Derksen spreekt van een 'soort minachting van de luisteraar' en vindt dat muziek 'slechts bijzaak' is geworden. "We worden lastiggevallen met lullige quizvragen aan luisteraars en volledig overbodige telefoongesprekken met Miep uit Meppel. Dan heb ik het nog niet eens over de onvermijdelijke sidekicks die overal om lachen, in overbodige opmerkingen grossieren en werkelijk niets toevoegen."

De column heeft dus niet te maken met Van der Plas, maar zij reageert wel op X. "Begin een eigen radiozender of zeur niet. Doei", sneert ze. Daarna voegt ze toe: "Gewoon niet luisteren en je eigen playlist maken."

Van der Plas reageerde eerder deze maand ook al op een column van Derksen. Toen de oud-voetballer aangaf dat hij nog maar twee vrienden heeft - zanger John de Bever en voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers - schreef Van der Plas: "“Vind het triest voor je Johan. Oprecht. Dat je denkt dat nog maar twee echte vrienden hebt. Ik vergeet nooit meer dat je dingen over mij zei, op nationale tv, die niet waar waren. En je wist dat. Je hebt meer vrienden dan je denkt. Je moet ze alleen wel zien.”

