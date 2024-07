Caroline van der Plas spreekt Johan Derksen toe: 'Dit vind ik heel triest voor je, Johan'

Caroline van der Plas heeft voor verwarring gezorgd met een tweet over Johan Derksen. De politica vindt het 'triest' om te lezen dat Derksen naar zijn eigen idee nog maar twee vrienden heeft, maar insinueert ook dat het deels aan Derksen zelf ligt.

Derksen schreef vrijdag in zijn eerste column voor De Telegraaf dat hij nog maar twee vrienden heeft: zanger John de Bever en voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers, die hij regelmatig bezoekt in de gevangenis. Van der Plas, die meermaals aan tafel zat met Derksen bij Vandaag Inside, reageert in een tweet op de column.

“Vind het triest voor je Johan. Oprecht. Dat je denkt dat nog maar twee echte vrienden hebt”, schrijft Van der Plas. “Ik vergeet nooit meer dat je dingen over mij zei, op nationale tv, die niet waar waren. En je wist dat. Je hebt meer vrienden dan je denkt. Je moet ze alleen wel zien.”

De leider van de BoerBurgerBeweging vemeldt niet op welke uitspraken van Derksen ze doelt. Aan tafel bij het programma werd wel het privéleven van Van der Plas en de vader van haar kinderen besproken.

De tweet van Van der Plas zorgt voor wat verwarring. “Wat is precies het nut van iemand toespreken die geen account heeft op dit medium?”, vraagt een gebruiker zich bijvoorbeeld af. Een ander reageert op Van der Plas: “Inhoudelijk snap ik niets van deze tweet, en ik snap ook niet waarom je dit hier zegt.”

Vind het triest voor je Johan. Oprecht. Dat je denkt dat nog maar 2 echte vrienden hebt. Ik vergeet nooit meer dat je dingen over mij zei, op nationale tv, die niet waar waren. En je wist dat. Je hebt meer vrienden dan je denkt. Je moet ze alleen wel zien. https://t.co/uxPZYH3jjL — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 12, 2024

