Cesc Fàbregas wil Nederlander binnenhalen: bod van vijf miljoen euro

Serie A-club Como heeft een bod van vijf miljoen euro uitgebracht op verdediger van FC Kopenhagen, zo weet Tipsbladet. De Nederlandse verdediger kan echter ook zijn contract verlengen bij Kopenhagen, dat hem graag wil behouden.

Como, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de Serie A en wordt getraind door Cesc Fàbregas, is al langere tijd geïnteresseerd in Diks. De 27-jarige Nederlander heeft een verleden in Italië: tussen 2016 en 2021 stond hij onder contract bij Fiorentina. Daar brak hij echter nooit door; Fiorentina verhuurde Diks aan vier clubs, waaronder Vitesse en Feyenoord.

Sinds het seizoen 2021/22 staat Diks onder contract bij Kopenhagen. Namens de Deense topclub kwam hij sindsdien tot 114 officiële wedstrijden. Kopenhagen wil Diks graag langer binden, maar intern zou hij hebben aangegeven nog niet te willen bijtekenen. Bij Kopenhagen wordt Diks gezien als een sleutelspeler en de club ziet een verkoop daarom niet zitten.

Toch is het de vraag hoe lang Kopenhagen de hakken in het zand kan blijven zetten. "Het bod is zo hoog, dat sportief directeur Sune Smith-Nielsen zich er serieus over moet buigen en moet beslissen of hij 'nee' blijft zeggen tegen een speler die nog maar een jaar onder contract staat." Diks lijkt wel wat te voelen voor een revanche in de Serie A. Met Cas Odenthal staat momenteel al één Nederlander onder contract bij Como.