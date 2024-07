Champions League-loting FC Twente: de mogelijke tegenstanders, hoe laat en waar is de loting te zien?

FC Twente weet maandagmiddag wie de tegenstander wordt in de derde voorronde van de Champions League. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen gaat om 12.00 uur de koker in tijdens de loting in het Zwitserse Nyon. Wie zijn de mogelijke tegenstanders en waar is de loting te zien?

Mogelijke tegenstanders FC Twente

FC Twente heeft een ongeplaatste status en neemt het op tegen Rangers FC, Slavia Praag, Red Bull Salzburg of LOSC Lille. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 6 of 7 augustus; de return is op 13 augustus. Als FC Twente de derde voorronde overleeft, wacht nog een play-offronde voordat het hoofdtoernooi van de Champions League wordt bereikt.

Hoe laat en waar is de loting te zien?

De loting begint om 12.00 uur in het House of European Football in Nyon, Zwitzerland. De loting is live te volgen op de website van de UEFA. De Europese voetbalbond zet een livestream op zodat geïnteresseerden de loting kunnen volgen.

De voorbereiding van FC Twente

Voor FC Twente begint het seizoen dus al iets vroeger dan voor de andere Eredivisie-clubs, die van 9 tot 11 augustus hun eerste competitiewedstrijden spelen. In onderstaande tabel vind je het programma van de voorbereiding van de Tukkers en de resultaten tot dusver.