Woerts: ‘Ingediende begroting Vitesse nog steeds niet sluitend, week tijd om miljoenen euro’s te verzamelen’

Vitesse moet deze week een bedrag van 5,8 miljoen euro bij elkaar verzamelen, zo vertelt Chris Woerts in De Oranjezomer. Volgens de sportmarketeer zal het beroep rondom het licentieverlies van de Arnhemmers worden afgewezen als ze het enorme gat in de begroting niet weten te dichten voor de deadline van 31 juli.

“5,8 miljoen hebben ze nodig om te overleven”, geeft Woerts aan in De Oranjezomer. “Dat moeten ze deze week geregeld zien te krijgen, anders gaat de beroepscommissie volgende week de licentie intrekken.” De sportmarketeer geeft vervolgens aan dat algemeen directeur Edwin Reijntjes er vertrouwen in heeft dat het goed gaat komen. “Ze zijn nu met een reddingsplan bezig.”

Jack van Gelder verwacht dat er ook volgende week geen oplossing gaat komen. “Ik voorzie een scenario dat het weer doorgeschoven wordt”, schetst hij. “Vitesse begint aan de competitie met een totaal uitgekleed team, een begroting die nergens op slaat en dat ze dan tot januari de tijd hebben met vijftien punten in de min. Ik denk dat ze geen beslissing gaan nemen.”

Als Vitesse wel failliet gaat, zal Vitesse niet eenvoudig een doorstart kunnen maken, zo weet Woerts. “In Nederland hebben we een gesloten systeem. Als Vitesse failliet is, kunnen ze niet bij de amateurs opnieuw beginnen, want je kunt niet promoveren.” Volgens Van Gelder slaat het nergens op dat er in Nederland een gesloten systeem is. “In 2014 is er een stemming geweest of er een open systeem moest komen. 57 clubs hebben voorgestemd, drie tegen. Toen is het zo weer van tafel geveegd”, legt de verslaggever uit.

