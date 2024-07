'Clubicoon verliest geduld met Barcelona en dreigt gratis de deur uit te lopen'

dreigt deze zomer transfervrij te gaan vertrekken bij FC Barcelona. De 32-jarige middenvelder annex rechtsback - en afgelopen seizoen eerste aanvoerder - zou het geduld met de club, die hij al dient sinds zijn veertiende, inmiddels verloren hebben en openstaan voor aanbiedingen van andere clubs.

Het contract van Roberto liep op 1 juli jongstleden af. In een eerder stadium bereikten club en speler al overeenstemming over een verlenging, maar tot op heden is er nog niets getekend. Barcelona zou de captain namelijk hebben verzocht te wachten, omdat er eerst ruimte moest worden gemaakt in het salarisbudget om de contractverlenging officieel te maken.

Transferjournalist Matteo Moretto meldt dat het geduld van de Spanjaard inmiddels op is. Roberto zou bovendien - tot zijn ergernis - de afgelopen tijd helemaal niets van de club hebben vernomen, waardoor hij nu openstaat voor aanbiedingen van andere clubs. Sevilla zou inmiddels een contractvoorstel hebben neergelegd, maar de speler zou daar voorlopig nog niet op willen ingaan omdat hij nog op belangstelling uit Engeland en van buiten Europa zou rekenen.

Sergi Roberto debuteerde op 10 november 2010 in het eerste elftal van Barcelona, in een met 5-1 gewonnen bekerduel met Atlético Ceuta. Inmiddels staat de teller op 373 wedstrijden in de hoofdmacht van de Catalaanse club, waarmee hij onder meer zeven keer landskampioen werd en tweemaal beslag legde op de Champions League. Zijn meest memorabele moment in het rood en blauw beleefde Roberto in 2017, toen hij diep in blessuretijd van de achtste finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain de 6-1 maakte waarmee een legendarische remontada (na een 4-0 uitnederlaag) werd voltooid.

