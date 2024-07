Daley Blind reageert op 'paniekerende' Van der Vaart: 'Nooit getwijfeld om 'nee' te zeggen'

viel in de achtste finale tussen Nederland en Roemenië pas laat in waardoor hij maar twee minuten kon maken. Ondanks de geringe speeltijd telt het natuurlijk als één interland voor de linksback. Rafael van der Vaart staat op 109 interlands en heeft daarmee één wedstrijd meer voor Oranje gespeeld dan Blind, die hem nadert. Maar de linksback ziet het niet als een strijd.

“Koeman moet ophouden met die onzinwissel om Blind een interland te gunnen”, zei Van der Vaart, die Blind steeds dichterbij ziet komen, grappend toen het over de linksback ging. Niet alleen de man die nu analist bij de NOS is kan voorbijgestreefd worden door blind, maar ook grens, iets verderop op de ranglijst, van Frank de Boer met 112 wedstrijden voor Oranje kan worden beslecht.

“Mijn reserverol is ook even wennen”, legde Blind uit op de persconferentie. “Het is ook weer een uitdaging, nu moet ik mijn teamgenoten scherp houden. Je bekleedt even een andere rol. Als speler wil je elke wedstrijd spelen, maar het is de keuze van de trainer. Ik vind het nog steeds een heel grote eer om voor het Nederlands elftal te spelen. Ik heb nooit getwijfeld om nee te zeggen.”

“Nee, het is geen streven voor mij. Ik ben überhaupt al trots dat ik er zoveel heb mogen spelen. Ik ben ontzettend trots dat ik de 100 heb mogen halen. Het is voor mij geen strijd, en ik hoop dat ik er nog lang bij ben. Dat ik trots ben op mijn interlandcarrière mag duidelijk zijn”, reageerde Blind twee dagen voor de kwartfinale tegen Turkije.

