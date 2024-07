Carvajal flirt openlijk met een van de beste spelers ter wereld: 'We hebben hem nodig bij Real Madrid'

Dani Carvajal zou zijn landgenoot Rodri met open armen verwelkomen bij Real Madrid. De verdediger van Spanje én de regerend Champions League-winnaar probeert de middenvelder van Manchester City al tijdens het hele EK in Duitsland over te halen om terug te keren naar de Spaanse hoofdstad.

Rodri verruilde Atlético Madrid in de zomer van 2019 voor een transfersom van zeventig miljoen euro voor Manchester City en groeide sindsdien uit tot een van de en misschien wel dé beste speler op zijn positie wereldwijd. Het huwelijk tussen Manchester City en Rodri is een daverend succes en kreeg vorig jaar een absoluut hoogtepunt met het winnen van de Champions League. Het was Rodri die zijn ploeg in de finale tegen Internazionale naar eeuwige roem schoot.

Artikel gaat verder onder video

Manchester City slaagde er in het afgelopen seizoen niet in de cup met de grote oren te prolongeren. De formatie van coach Josep Guardiola strandde in de kwartfinales tegen Real Madrid, de club van Carvajal. De rechtsback zou begin juni voor de zesde keer de beker omhooghouden. Met Kylian Mbappé als nieuwe ster is Real Madrid ook volgend seizoen topfavoriet voor de eindzege, maar Carvajal wil ook dolgraag Rodri zien arriveren in het Santiago Bernabéu. “Zonder twijfel. Ik zeg het elke dag tegen hem”, zo reageert Carvajal in gesprek met Cope op de vraag of hij Rodri naar Real Madrid zou halen. “Ik zeg tegen hem dat er geen zon is in Manchester, dat hij uit Madrid komt en dat we hem nodig hebben.”

De pogingen van Carvajal om Rodri te verleiden tot een terugkeer naar de Spaanse hoofdstad haalden tot op heden niets uit. “Hij vertelt me dat hij een contract heeft en dat er geen clausules zijn… Het zou zonder twijfel een geweldige transfer zijn, hij zou er perfect bij passen”, aldus de rechtsback, terwijl Real Madrid met Luka Modric, Federico Valverde, Eduardo Camavinga en Aurélien Tchouaméni toch al aardig wat goede middenvelders heeft. Na het vertrek van Toni Kroos is er echter een vacature vrijgekomen. Vooralsnog zijn er geen geluiden dat Real Madrid een poging gaat doen om Rodri los te weken bij Manchester City.

Geen twijfels over Mbappé

Met Mbappé heeft Real Madrid dé aanwinst voor het nieuwe seizoen bovendien al lang en breed binnen. Hij komt transfervrij over van Paris Saint-Germain. Mbappé stond afgelopen dinsdag met Frankrijk nog tegenover Spanje in de halve finale van het EK. Carvajal was vanwege een schorsing niet speelgerechtigd en had na afloop ook niet de tijd om met zijn nieuwe teamgenoot bij Real te praten. “Ik heb niet de kans gehad om hem te zien of met hem te praten na de wedstrijd, want door het feest en de euforie was er geen tijd.” Mbappé heeft weliswaar niet zijn beste toernooi achter de rug, maar voor Carvajal is er geen twijfel over mogelijk dat de Fransman een versterking is voor Real. “We kennen allemaal het niveau dat Kylian heeft en Real Madrid probeert altijd de beste spelers te contracteren. Hij is een speler die vrij was en ik denk dat er geen twijfel over bestaat dat hij ons veel zal helpen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.