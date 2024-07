Carvajal laat uit het niets de naam van één Oranje-speler vallen: 'Dat zou misschien een voordeel zijn geweest'

Dani Carvajal plaatste zich dinsdagavond met Spanje voor de finale van het Europees Kampioenschap in Duitsland en kon een dag later samen met zijn landgenoten rustig achterover leunen en kijken wie de tegenstander zou worden. De verdediger van Real Madrid en de Spaanse nationale ploeg geeft aan geen voorkeur te hebben gehad voor Nederland of Engeland, maar denkt dat een Oranje zonder wel in het Spaanse voordeel had kunnen uitpakken.

Memphis heeft weliswaar een moeizaam seizoen achter de rug, maar toonde in de eerste maanden van dit kalenderjaar toch een paar keer zijn klasse. De aanvaller scoorde voor Atlético Madrid tegen Valencia en Rayo Vallecano en had met een assist een belangrijk aandeel in het gelijkspel tegen Real Madrid op 4 februari. Memphis slaagde er desondanks niet in een basisplaats te veroveren in de ploeg van coach Diego Simeone. Hij genoot bij het Nederlands elftal daarentegen het volste vertrouwen van Ronald Koeman, die in de aanloop naar het EK al liet weten dat Memphis zijn eerste spits zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

De oud-speler van PSV, Manchester United, Olympique Lyonnais, FC Barcelona en Atlético Madrid kon op het EK echter niet imponeren. Memphis scoorde weliswaar in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk en verzorgde de assist voor de gelijkmaker van Stefan de Vrij in de kwartfinale tegen Turkije, maar zal al met al terugkijken op een persoonlijk teleurstellend toernooi. Tot overmaat van ramp moest hij zich woensdagavond in de halve finale tegen Engeland al in de eerste helft laten vervangen. Zonder Memphis hield Oranje lang stand tegen Engeland en had het in de tweede helft zelfs even de controle, maar trok het door een laat doelpunt van Ollie Watkins uiteindelijk toch aan het langste eind.

Carvajal heeft samen met zijn Spaanse ploeggenoten naar de halve finale tussen Nederland en Engeland zitten kijken. De Spanjaarden verzekerden zich 24 uur eerder dankzij een 2-1 overwinning op Engeland van een plek in de finale. “We hebben gekeken en we hoopten dat ze naar de verlenging zouden gaan, zodat ze nog eens dertig minuten moesten spelen”, vertelt Carvajal in gesprek met Cope. De rechtsback had geen voorkeur voor een tegenstander in de finale. “Maar man voor man is Engeland beter, hoewel het spelen tegen Nederland na de blessure van Memphis misschien in ons voordeel zou zijn geweest. Maar beide landen zouden een lastige tegenstander zijn geweest”, zo klinkt het.

Geschiedenis schrijven

Spanje en Carvajal werken in elk geval als grote favoriet toe naar de eindstrijd van komende zondag. De formatie van bondscoach Luis de la Fuente won tot op heden alle wedstrijden op dit EK. Naast Albanië en Georgië moesten ook toplanden Kroatië, Italië, Duitsland en Frankrijk eraan geloven. Met Carvajal - die als speler van Real Madrid zes keer de Champions League won - heeft Spanje in elk geval een speler die zeer ervaren is met het spelen van finales. “Ik heb altijd gezegd dat het internationale voetbal heel mooi en het puurst is, omdat er geen transfers zijn. Voor mij is het bijzonder om de kans te krijgen om je land te vertegenwoordigen en te proberen de vlag zo hoog mogelijk te hijsen. Zondag kunnen we iets historisch doen”, aldus Carvajal, die na zijn schorsing tegen Frankrijk zal terugkeren in de basis.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.