De eerste Ajax-opstelling van Farioli: bekritiseerde aankopen mogen zich laten zien

Ajax speelt vrijdagmiddag de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De formatie van coach Francesco Farioli neemt het vanaf 14.00 uur op tegen PEC Zwolle en doet dat in eerste instantie met een aantal aankopen van Sven Mislintat. Naast Diant Ramaj mogen ook Jakov Medic, Carlos Forbs en Chuba Akpom aan Farioli laten zien wat ze in hun mars hebben.

Farioli staat als nieuwe hoofdtrainer van Ajax voor de zware taak om de club weer terug aan de top te krijgen. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland staat inmiddels al een paar weken op het trainingsveld en in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle moet blijken of Farioli er al in is geslaagd om in elk geval iets van zijn spelprincipes in het elftal te krijgen. De opvolger van John van 't Schip kan uiteraard nog geen beroep doen op de EK-gangers. Josip Sutalo en Borna Sosa zijn weliswaar al uitgespeeld met Kroatië, maar genieten nog van hun vakantie. Ahmetçan Kaplan, Steven Bergwijn en Brian Brobbey bereiden zich momenteel voor op de kwartfinale tussen Nederland en Turkije.

Of zij de verrichtingen van hun teamgenoten op de voet zullen volgen? De ontmoeting tussen Ajax en PEC Zwolle is in elk geval live te volgen via Ziggo Sport. De Amsterdammers starten met Ramaj onder de lat. De Duitse doelman kwam vorig jaar over van Eintracht Frankfurt. Hij moest in eerste instantie geduldig wachten op zijn kans, maar toen hij eenmaal onder de lat belandde, gaf hij zijn plek ook niet meer weg. De achterhoede wordt gevormd door Devyne Rensch, Medic, Dies Janse en Jorrel Hato. Medic staat op de nominatie om te vertrekken, maar maakt volgens Voetbal International tot op heden een goede indruk op Farioli. De Italiaan kiest voor een middenveld bestaande uit Jordan Henderson, Branco van den Boomen en Kenneth Taylor, terwijl Forbs, Akpom en Mika Godts voor het gevaar en de doelpunten moeten zorgen.

De ontmoeting tussen Ajax en PEC Zwolle begint zoals hierboven al aangegeven om 14.00 uur. De verwachting is dat Farioli in de tweede helft een andere elf het veld in stuurt. Tot de reserves behoren onder meer Remko Pasveer, Owen Wijndal, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk en Julian Rijkhoff.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Medic, Janse, Hato; Henderson, Van den Boomen, Taylor; Forbs, Akpom, Godts.

Francesco Farioli's first Ajax XI! ℹ️#PreSeason — AFC Ajax (@AFCAjax) July 5, 2024

