Ajax komt weer in actie: hoe laat en waar is de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle te zien?

Het Europees Kampioenschap in Duitsland is weliswaar nog in volle gang, maar voor Ajax is de voorbereiding op het nieuwe seizoen al even bezig. De Amsterdammers spelen vrijdagmiddag hun eerste oefenwedstrijd. Op sportcomplex de Toekomst is PEC Zwolle te gast. Hoe laat trappen beide Eredivisionisten af en op welke zender is de vriendschappelijke ontmoeting te zien?

Op welke zender is Ajax - PEC Zwolle te zien?

Ajax trapt de voorbereiding op het seizoen 2024/25 met een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle. Het duel wordt gespeeld op sportcomplex de Toekomst in Amsterdam en is niet toegankelijk voor publiek. Het eerste fluitsignaal klinkt om 14.00 uur en de wedstrijd is live te zien op het open kanaal van Ziggo Sport. De kabelexploitant begint al om 13.30 uur met de uitzending.

Tegen wie speelt Ajax nog meer in de voorbereiding?

Het duel met PEC Zwolle is zeker niet de laatste oefenwedstrijd voor Ajax ter voorbereiding op de start van de voorrondes van de UEFA Conference League én Eredivisie. De formatie van de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli oefent in het vervolg van de voorbereiding ook nog tegen Sint-Truiden, Rangers FC, Al-Wasl FC en Olympiakos. De Amsterdammers gaan tussendoor op trainingskamp op de Wageningse Berg. Lees hier het volledige programma van Ajax in de voorbereiding.

Hoe ziet de voorbereiding van PEC Zwolle eruit?

Voor PEC Zwolle is de ontmoeting in Amsterdam al de tweede oefenwedstrijd in de aanloop naar de officiële start van het seizoen. De ploeg van coach Johnny Jansen trapte het oefenschema afgelopen zaterdag af met een 0-3 overwinning op de amateurs van SV Nieuwleusen. Na de krachtmeting met Ajax wachten er nog oefenduels met Silkeborg IF, AC Horsens, sc Heerenveen en De Graafschap. PEC Zwolle leek de voorbereiding af te sluiten met een schitterend affiche tegen Real Betis, maar de Spaanse subtopper zette er een streep door.

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.