Oefenwedstrijden Ajax: alle vriendschappelijke duels voor het seizoen 2024/25

Ajax is onder de nieuwe trainer Francesco Farioli begonnen aan het nieuwe seizoen. In dat nieuwe seizoen zal er op alle fronten beter gepresteerd moet worden dan in de vorige teleurstellende jaargang. Hoe ziet de voorbereiding van de Amsterdammers er onder de Italiaanse oefenmeester uit? Het programma van alle oefenwedstrijden van Ajax vind je in dit artikel.

Op 20 juni maakten een aantal spelers van Ajax de eerste meters op Sportpark De Toekomst. De ploeg van Farioli is nog niet compleet, aangezien internationals als Brian Brobbey en Josip Sutalo toen deelnamen aan het EK in Duitsland. De eerste oefenwedstrijd van Ajax volgt 5 juli. Dan treffen de Amsterdammers eredivisionist PEC Zwolle. Een week later volgen er twee duels in Overijssel, die toegankelijk zijn voor supporters van de nummer vijf van het vorige Eredivisie-seizoen.

Op 9 juli neemt Ajax het op tegen het Belgische Sint Truiden, waarna er op zaterdag 13 juli op het complex van voetbalclub WHC uit Wezep een ontmoeting met Rangers FC wacht. Een interessante test, die de ploeg van Farioli ook kan gebruiken in aanloop naar de voorronde van de Europa League die voor de deur staat. De oefenwedstrijden van Ajax zijn live te volgen via Ziggo Sport.

Als Ajax de wedstrijd tegen de Schotten heeft gewacht, vervolgen de Amsterdammers de voorbereiding met een trainingskamp. Opvallend is dat Ajax dit jaar in Nederland blijft. Normaliter vertrok de 36-voudig landskampioen regelmatig naar het buitenland, zo ook vorig jaar naar het Duitse Herzogenaurach. Nu kiezen de beleidsbepalers van de Amsterdammers ervoor om vier dagen (15 juli tot 19 juli) op trainingskamp te gaan op de Wageningse Berg in Gelderland.

Programma Ajax voorbereiding 2024/25

20 juni: eerste training

5 juli: Ajax - PEC Zwolle

9 juli: Ajax - Sint Truiden

13 juli: Ajax - Rangers FC

15 juli t/m 29 juli: trainingskamp op de Wageningse Berg

Eerste Europese- en competitiewedstrijd

De eerste competitiewedstrijd voor Ajax is net als vorig seizoen een duel in de eigen Johan Cruijff ArenA. Het SC Heerenveen van Robin van Persie zal zondagmiddag 11 augustus om 16.45 uur de eerste tegenstander in de Eredivisie zijn van de Amsterdammers. De eerste wedstrijd in de voorronde van de Europa League wacht op 25 juli tegen Vojvodina, waarna 1 augustus in Servië de return staat gepland.

