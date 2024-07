Diogo Costa stopt drie Sloveense strafschoppen en is de grote man bij Portugal

Portugal heeft maandagavond gewonnen van Slovenië in de achtste finales van het EK in Duitsland. Na verlenging en penalty’s won de ploeg van Roberto Martínez van de dappere Slovenen. In de reguliere speeltijd en in de verlenging werd niet gescoord: 0-0. Cristiano Ronaldo miste in de 105e minuut een penalty voor Portugal. In de penaltyserie miste Slovenië maar liefst drie keer.

Na de verrassende nederlaag tegen Georgië trad Portugal, winnaar van poule F, weer aan in de sterkste opstelling. Dat betekende een voorhoede met Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva en Rafael Leão met kort daar achter Bruno Fernandes. Slovenië, verrassend ongeslagen gebleven in poule C met daarin onder andere Engeland en Denemarken, startte voor het eerst dit toernooi met een andere basis. Verdediger Erik Janza was namelijk geschorst voor het eerste duel in de knock-out fase ooit in de geschiedenis van Slovenië.

Het duurde lang voor het duel op gang kwam. Portugal was de bovenliggende partij in de eerste helft, maar kwam nauwelijks tot doelpogingen. Ronaldo was twee keer dicht bij een treffer, maar ging één keer onder bal door en bij de tweede kans ging zijn vrije trap net over het doel van Jan Oblak.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Portugal was beter, maar wist moeilijk tot kansen te komen. De grootste was voor Ronaldo in de 90e minuut na een steekpass van Diogo Jota, maar zijn inzet met links werd relatief makkelijk gekeerd door Oblak. Door deze misser eindigde de wedstrijd in 0-0 en konden beide teams zich opmaken voor de verlenging.

In de eerste helft van de verlenging kreeg Ronaldo de ultieme kans om Portugal op voorsprong te schieten nadat Diogo Jota onderuit gehaald werd door Vanja Drkušić in het strafschopgebied. De Portugese aanvoerder miste echter omdat Oblak naar de goede hoek dook. Zo was de ruststand in de verlenging 0-0. In de 25e minuut van de verlenging kreeg Benjamin Šeško een enorme kans om Slovenië naar de kwartfinale te schieten, maar oog in oog met Diogo Costa mikte hij op de voeten van de keeper. Daardoor bleef het 0-0 en moesten penalty’s de beslissing brengen. Daarin misten Iličić, Balkovec en Verbič waardoor Portugal na een moeizame avond toch de kwartfinale bereikt.