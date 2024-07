De rechtszaak tussen Dirk Kuyt en zijn ex-vrouw Gertrude van Vuuren werd dinsdag hervat. De zitting in de rechtbank Den Haag duurde 2,5 uur, al is het onduidelijk wat er zoal werd besproken. Bij de rechtszaak mocht geen pers aanwezig zijn.

Vorige maand stonden Kuyt en Van Vuuren voor het eerst tegenover elkaar in de rechtszaal. Van Vuuren en Kuyt gingen in 2020 uit elkaar, volgens de voormalig voetballer van onder meer Feyenoord en Liverpool omdat ‘het vuur van de relatie was gedoofd’. In het showbizzcircuit gaan geruchten dat Kuyt vreemdging met zijn huidige echtgenote Kate Ruinemans. Vorige maand wilde Kuyt al weinig kwijt en ook ditmaal hield hij de lippen op elkaar bij zijn aankomst bij de rechtbank.

“Het gaat goed, maar zoals ik vorige keer al zei, is dit een privékwestie”, zei Kuyt in beelden die dinsdagavond werden uitgezonden door Shownieuws. “Nogmaals: voor mijn kinderen wil ik dat graag zo houden.” Nadat de zitting voorbij was, kreeg Kuyt de vraag of hij naar Roemenië – Nederland zou kijken. “Daar zijn we in ieder geval op tijd voor”, lachte hij.

Volgens zijn ex-vrouw komt Kuyt bepaalde afspraken niet na, waardoor ze dinsdag opnieuw tegenover elkaar stonden. Van Vuuren verblijft momenteel in het buitenland en was met een videoverbinding aanwezig bij de zaak. “Wat ik ervan weet is dat de beoogde regeling in ieder geval niet wordt uitgevoerd en dat het best moeizaam loopt allemaal”, zei Kim Beumer, de advocaat van Van Vuuren, buiten de rechtszaal. “Toen ze hier wat vertelde, heeft ze niet heel veel gezegd over de inhoud van de zaak, maar meer over de emotionele beleving. Ik hoop voor hen dat er rust ontstaat en ruimte komt voor verbetering, nadat er een uitspraak is.”

Shownieuws-gast Bart Ettekoven denkt dat er is gesproken over de omgangsregeling met de vier kinderen, maar ook over financiën. “Ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en dan heeft zij in principe recht op de helft van het vermogen van Dirk. Dat zijn best een aantal miljoentjes. Maar het vindt plaats achter gesloten deuren en we mochten niks filmen. Er was ook geen persrechter; normaal gesproken heb je een persrechter die na afloop met de pers praat over de inhoud van de zaak. Maar dat is met zo’n privékwestie niet aan de orde.”

Kuyt stapte eind vorig jaar in het huwelijksbootje met Kate Ruinemans. Een paar dagen later werd hij door zijn voormalig echtgenote Van Vuuren voor de rechter gesleept. Van Vuuren stelde vorige maand dat bepaalde zaken nog niet voldoende zijn afgewikkeld. “Mijn keuze is het nooit geweest. En de hele scheiding is eigenlijk als donderslag bij heldere hemel voor mij en de kinderen gekomen. En daar ben ik echt door hele diepe dalen gegaan en uiteindelijk daar toch weer uitgeklommen en geprobeerd om het gezamenlijk op te lossen. Om gezamenlijk, ook voor de kinderen, ergens naar toe te werken. Er zijn gewoon afspraken gemaakt en ik dacht dat we daar gewoon goed overeen zijn gekomen. En uiteindelijk worden die afspraken niet nagekomen.”

