Van de Beek bevestigt vertrek uit Manchester met emotioneel bericht op Instagram

heeft zijn vertrek bij Manchester United aangekondigd. De middenvelder wordt de afgelopen weken hevig aan een overstap naar Girona gelinkt. Die transfer lijkt rond te zijn, want de voormalig Ajacied neemt op Instagram afscheid van de Premier League-club.

“Vandaag is een memorabele dag, want mijn avontuur bij de club komt ten einde”, schrijft Van de Beek in een boodschap op Instagram aan iedereen die Manchester United een warm hart toedraagt. “Ik wil jullie allemaal bedanken voor de support gedurende de jaren. Van het moment dat ik aankwam bij Manchester United voelde ik me enorm welkom en daar ben ik dankbaar voor. Bedankt aan iedereen bij de club die me hielp me hier thuis te voelen. Ik wil de fans extra bedanken voor het speciaal maken van de afgelopen jaren. Naast het voetbal zorgt de geboorte van mijn kinderen hier dat Manchester altijd een speciale plek in mijn hart zal hebben. Veel succes allemaal, tot in de toekomst.”

Artikel gaat verder onder video

Van de Beek maakte in de zomer van 2020 de overstap van Ajax naar Manchester United. De middenvelder kwam nooit echt uit de verf in de Premier League en werd gedurende zijn vier seizoenen in Manchester ook verhuurd aan Everton en Eintracht Frankfurt, waar hij ook niet echt indruk wist te maken. In totaal kwam hij 62 duels binnen de lijnen voor the Red Devils, waarvan 23 als basisspeler. Daarin wist hij twee keer te scoren en gaf hij twee assists.

Nu zal Van de Beek zich bij voormalig ploeggenoot Daley Blind voegen in Girona. Daar betaalt de Spaanse stuntploeg een bedrag van een half miljoen euro voor. Middels bonussen kan dit nog wel oplopen tot vijftien miljoen euro. Hoe dan ook zal Manchester United dus flink verlies maken op de middenvelder, voor wie het in 2020 39 miljoen euro neertelde.

