Driouech tekent bij PSV: 'Ik was op vakantie met Saibari en hij zei tegen me...'

PSV heeft de komst van officieel bevestigd. De 22-jarige aanvaller tekent een vijfjarig contract in Eindhoven en komt over van Excelsior. "Geduld wordt beloond", schrijft PSV bij de aankondiging van de transfer. Driouech gaat spelen met rugnummer 21, dat voor het laatst gedragen werd door Anwar El Ghazi.

Onder meer Sporting Portugal, Royal Antwerp FC, Red Bull Salzburg, RC Lens en Rangers FC toonden deze zomer interesse in Driouech, maar PSV heeft aan het langste eind getrokken. Lang leek het erop dat de clubs er niet uit zouden komen, aangezien de Rotterdammers meer verlangden dan de twee miljoen euro die PSV had geboden. Volgens clubwatcher Rik Elfrink betaalt PSV een bedrag van bijna 3,5 miljoen euro voor de aanvaller. Afgelopen winter tastte PSV nog naast de komst van Driouech.

De gedreven aanvaller kijkt ernaar uit om in het Philips Stadion te gaan spelen. “Ik ben heel blij dat ik hier ben en het PSV-shirt mag aantrekken. Voor mij is het echt een eer om hier te mogen spelen”, vertelt hij op de website van PSV. “Ik was vorige week nog op vakantie met Ismael Saibari en hij zei dat ik gek zou zijn als ik niet zou komen.”

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart is blij dat de overgang van Couhaib rond is. "Het is een speler met ontzettend veel kwaliteiten. Door zijn snelheid en techniek kan hij kansen creëren en afronden. Hij heeft bij Excelsior Rotterdam bewezen dat hij onder druk kan presteren en ook dan zijn stempel op wedstrijden kan drukken. Ik ben blij dat het gelukt is", zegt Stewart.

Voor technisch manager Niels van Duinen van Excelsior was de nieuwe interesse uit Eindhoven geen verrassing. "Na het niet doorgaan van de overstap in de winter hebben we toegewerkt naar een transfer in de zomer. Dit is een fantastische beloning voor Cou en deze overstap is hem ook enorm gegund. Hij is een goed voorbeeld van hoe wij ontwikkeling van spelers voor ogen hebben. Hij kwam van Jong Heerenveen naar Excelsior en heeft zich ontzettend goed ontwikkeld."

"Hij heeft zijn uiterste best gedaan om in zichzelf te investeren en een sportieve bijdrage aan onze club te leveren. Voor ons als Excelsior is deze transfer opnieuw een bewijs dat we een prachtig platform kunnen zijn voor spelers om de volgende stap te zetten in hun carrière. Met de grootste transfer uit de historie van de club hebben we een gezamenlijk doel behaald en daar mogen we met elkaar trots op zijn.", aldus Van Duinen op de website van Excelsior.